Terracina rissa dopo battesimo | suocera in ospedale arrestato genero

Una tranquilla giornata di festa si è trasformata in scena di violenza a Terracina, quando una rissa scoppiata durante il battesimo ha avuto conseguenze gravissime. La tragica vicenda ha visto coinvolti familiari, con una donna ricoverata in Rianimazione dopo essere stata colpita dal genero, arrestato subito dopo. Un episodio che scuote la comunità e invita a riflettere sulla fragilità dei rapporti familiari.

Scoppia una violenta rissa durante il banchetto al ristorante: si festeggiava un battesimo. Donna in ospedale in gravi condizioni. E’ successo a Terracina - Una tranquilla giornata di festa si è trasformata in un incubo a Terracina, dove una violenta rissa scoppiata durante il battesimo di un bambino ha scatenato il panico nel ristorante.

Terracina, rissa al pranzo di battesimo: uomo aggredisce la suocera, volano tavoli e sedie. La donna è grave in ospedale. Lui è stato arrestato - Il giorno è stato sì indimenticabile, ma per motivi impensabili: la festa al ristorante è degenerata, dal battesimo alle botte in famiglia il passo è stato breve. Lo riporta ilmessaggero.it