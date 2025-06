Groupama presentato l' Osservatorio Change Lab Italia 2030

Groupama ha svelato la quinta edizione dell'Osservatorio "Change Lab, Italia 2030", un report che analizza i principali trend futuri e le trasformazioni nelle abitudini di vita degli italiani. Realizzato in collaborazione con BVA Doxa, questo studio apre una finestra sul futuro del welfare, concentrandosi sulle percezioni delle piccole e medie imprese. Un viaggio nel tempo che ci aiuterà a capire come prepararsi alle sfide di domani.

Roma, 24 giu. (askanews) - È stata presentata la quinta edizione dell'Osservatorio "Change Lab, Italia 2030" realizzato da Groupama Assicurazioni in collaborazione con l'istituto di ricerca BVA Doxa per indagare i principali trend che entro il 2030 cambieranno le abitudini di vita delle persone. Quest'anno l'Osservatorio ha analizzato lo stato dell'arte del Welfare attraverso il percepito degli italiani, con un focus specifico sulle piccole e medie imprese (PMI). Pierre Cordier, Amministratore Delegato di Groupama Assicurazioni, ha dichiarato: "Conosciamo bene il contesto attuale, purtroppo le pensioni non aumentano, tendono anzi a calare e la capacità dello Stato di derogare delle coperture sanitarie pubbliche viene un po' meno, considerando soprattutto il vincolo del budget.