Bocchi | Scongiurare la chiusura dell' aeroporto di Parma

La sopravvivenza dell'aeroporto di Parma è a rischio, e la preoccupazione cresce tra cittadini e imprenditori. Priamo Bocchi, consigliere di Fratelli d'Italia, ha presentato un’interrogazione urgente alla giunta regionale, chiedendo spiegazioni sulla gestione economica e sulle strategie per scongiurare la chiusura. È fondamentale che le istituzioni agiscano prontamente per tutelare un patrimonio vitale per il territorio e il suo sviluppo.

La situazione economica negativa che sta vivendo la società di gestione dell'aeroporto di Parma è al centro dell'interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere di Fratelli d'Italia Priamo Bocchi. Con l'atto ispettivo, il consigliere chiede alla giunta "se stia seguendo la vicenda". 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Bocchi: "Scongiurare la chiusura dell'aeroporto di Parma"

Bocchi: Scongiurare la chiusura dell'aeroporto di Parma.

