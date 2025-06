Principio d' incendio nel cuore della notte in una struttura ricettiva | nessun ferito

Un principio d'incendio nel cuore della notte a Bagno di Romagna ha messo in allerta le autorità, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L’allarme, scattato alle prime luci dell’alba, ha mobilitato prontamente i Vigili del Fuoco locali che sono intervenuti con efficienza. La loro tempestiva azione ha evitato conseguenze più gravi e garantito la sicurezza degli ospiti e dello staff. Un episodio che sottolinea l’importanza della prontezza nelle emergenze.

Principio d'incendio in una struttura ricettiva. E' successo nel cuore della nottata tra lunedì e martedì a Bagno di Romagna. L'allarme alla sala operativa del 115 è scattato poco dopo le 2, attivando una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna.

