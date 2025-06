La medaglia celebrativa del quarto scudetto del Napoli | è d'argento e costa 120 euro

Celebra il quarto scudetto del Napoli con una straordinaria medaglia in argento 925, firmata dall'artista Silvia Ciucci. Un pezzo esclusivo e raffinato, disponibile in edizione Fior di Conio, che cattura l'entusiasmo e la passione dei tifosi partenopei. Prenotabile online dal 24 giugno, questa medaglia da 120 euro è un omaggio prezioso alla vittoria e un ricordo indelebile per ogni vero supporter. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli e non lasciarti sfuggire questa occasione unica.

La medaglia, prodotta in argento 925 e firmata dall'artista-incisore Silvia Ciucci, è prenotabile online a partire da oggi 24 giugno in versione Fior di Conio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

