Sal Da Vinci concerto in piazza Plebiscito il 6 settembre Ospiti Gigi D'Alessio e Stefano De Martino

Preparati a vivere un evento indimenticabile: il 6 settembre, Piazza del Plebiscito si accenderà con il concerto di Sal Da Vinci, che inaugura la nuova stagione musicale con la sua "Stasera che sera! - Special edition". Un appuntamento imperdibile che vedrà anche la presenza di Gigi D’Alessio e Stefano De Martino. Non perdere l’occasione di immergerti in questa serata straordinaria, ricca di musica, emozioni e sorprese. Continua a leggere e scopri tutti i dettagli!

Sal Da Vinci inaugurerà la prossima stagione di concerti in Piazza del Plebiscito. Il 6 settembre sarà in scena col suo "Stasera che sera! - Special edition". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: vinci - piazza - plebiscito - settembre

Napoli Città della Musica: Sal Da Vinci in concerto il 6 settembre in Piazza del Plebiscito - Napoli si prepara a vivere una serata indimenticabile: il 6 settembre, in piazza del Plebiscito, torna “Stasera che sera! – Special edition”, un evento imperdibile nel cuore della Città della Musica.

Sal Da Vinci annuncia i primi ospiti della speciale data evento “STASERA CHE SERA!” in Piazza Plesbiscito a Napoli! Siamo pronti a una serata veramente speciale 6 SETTEMBRE – PIAZZA PLEBISCITO – NAPOLI *Stasera Che Sera! Special Edition Speci Vai su Facebook

Sal Da Vinci il 6 settembre al Plebiscito. Con De Martino, Clementino, D’Alessio e The Kolors Vai su X

Sal Da Vinci, concerto in piazza Plebiscito il 6 settembre. Ospiti Gigi D'Alessio e Stefano De Martino; Sal Da Vinci presenta il concerto in piazza Plebiscito; Napoli, Sal Da Vinci annuncia il concerto in piazza Plebiscito.

Sal Da Vinci, concerto in piazza Plebiscito il 6 settembre. Ospiti Gigi D’Alessio e Stefano De Martino - Sal Da Vinci inaugurerà la prossima stagione di concerti in Piazza del Plebiscito. Da fanpage.it

Napoli, Sal Da Vinci annuncia il concerto in piazza Plebiscito - Annuncia così, Sal Da Vinci, il suo prossimo concerto a Napoli il 6 settembre, città ... msn.com scrive