Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione | l’Asp di Catania avvia un confronto tra esperti

L'ASP di Catania apre un importante confronto tra esperti sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, emergenze socioculturali che colpiscono in modo drammatico i giovani italiani. Con 7.790 vittime nel 2023, si tratta della seconda causa di mortalità tra i più giovani dopo gli incidenti stradali. Dati allarmanti che richiedono azioni concrete e strategie efficaci per contrastare questa crisi silenziosa, perché il benessere delle nuove generazioni non può aspettare.

