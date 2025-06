Biblioteca di Alice | torna il book-crossing per bambine e bambini al Parco Ducale

Torna al Parco Ducale la magia della Biblioteca di Alice con il suo affascinante book crossing dedicato a bambine e bambini! Dopo il grande successo delle scorse estati, questa iniziativa invita i piccoli lettori a scambiare gratuitamente i loro libri preferiti, immersi nella splendida cornice del parco. Le casette colorate sono pronte ad accogliere nuove storie da condividere, rendendo ogni visita un’avventura letteraria. Non perdete questa occasione di crescere tra parole e sorrisi, perché l'estate è il momento perfetto per scoprire nuovi mondi.

Dopo il successo delle scorse estati, la Biblioteca di Alice ripresenta l'iniziativa di book-crossing che promuove lo scambio gratuito di libri per bambine e bambini alParco Ducale, dove ha sede la biblioteca. L’iniziativa terminerĂ a settembre. I libri sono ospitati nelle piccole casette. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Biblioteca di Alice: torna il book-crossing per bambine e bambini al Parco Ducale

In questa notizia si parla di: biblioteca - bambine - bambini - ducale

Letture per bambini e bambine al Parco dei Frassini - Sabato 17 maggio, il Parco dei Frassini si trasformerĂ in un magico spazio di storie! ARC.A.DIA invita bambini e bambine a divertirsi con letture incantevoli, tra scoiattoli dispettosi, una bambina creativa e un misterioso signore in cappotto verde.

Oltre 3.000 bambine e bambini in Liguria hanno votato il loro libro illustrato preferito! Martedì 10 giugno, a Palazzo Ducale, si è tenuto un momento speciale: l’incontro conclusivo tra le realtà liguri partecipanti alla sedicesima edizione del Premio nazionale Vai su Facebook

Biblioteca di Alice: torna il book-crossing per bambine e bambini al Parco Ducale; Genova, Palazzo Ducale, Cortile Maggiore, Kids in the City, martedì 10 giugno ore 16.30 - Incontro tra le realtà liguri partecipanti al XVI Premio nazionale Nati per Leggere - sezione Crescere 2025; BIBLIOTECHE: tutti gli appuntamenti sul territorio di maggio dello “Spes Fest” 2025.

'Un’estate da Leggenda', letture e attività nella biblioteca dei ragazzi, nelle piazze e nei parchi - Arrivata l’estate, ecco che anche la biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi è pronta con un’offerta di attività all’aria ... Lo riporta gonews.it

Genova, inaugurata la biblioteca Kora dedicata ai bimbi: giochi, letture, spettacoli nel centro storico - La biblioteca Kora è stata progettata assieme alla rivista Andersen ... Da ilsecoloxix.it