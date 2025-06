Il ‘peperone cazzone’ protagonista su RaiUno di un siparietto che per molti è preparatissimo e anche male | ecco cosa è accaduto – VIDEO

Sul palcoscenico di RaiUno, il peperone "Cazzone" ha rubato l’attenzione con un siparietto sorprendete. Tra risate e curiosità, è emerso come questa singolare varietà, tanto amata in passato, rischi di scomparire. Un esempio di come le tradizioni agricole si intreccino con il presente, rivelando storie affascinanti che meritano di essere riscoperti. Ecco cosa è successo durante la trasmissione e perché questa verdura potrebbe tornare protagonista.

“Michele lei cosa sta facendo?”, “Io prendo un peperone cazzone”. Ora, la parola ‘cazzone’ certo elegante non è, ma l’ortaggio si chiama proprio così. “ Il peperone “Cazzone rosso e giallo” fino a 40-50 anni fa era – si legge su agricoltura regionale Campania – tra le principali varietà di peperone che veniva coltivata prevalentemente nell’agro nocerino-sarnese. Poi, come molti altre cultivar antiche, ha subito gli effetti nocivi dell’avvento degli ibridi “. Perché ne stiamo parlando? Perché quello scambio che leggete in apertura è andato in onda durante il programma Camper, su RaiUno, tra Monica Caradonna e un contadino di Gragnano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il ‘peperone cazzone’ protagonista su RaiUno di un siparietto che per molti è “preparatissimo e anche male”: ecco cosa è accaduto – VIDEO

Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati; Caratterizzate varieta' tradizionali campane di peperone.

