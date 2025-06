Dopo un anno la scuola Milesi non riaprirà a settembre i genitori | I nostri bimbi hanno bisogno di spazi idonei

Dopo un anno di attese, la scuola Milesi rimane ancora chiusa, lasciando genitori e bambini in forte apprensione. I piccoli hanno bisogno di spazi adeguati per crescere e imparare, ma le condizioni della sede provvisoria di via Forze Armate sono inaccettabili: ambienti inadatti e un giardino impraticabile. La mancanza di certezze alimenta preoccupazioni legittime. √ą ora di trovare una soluzione concreta e tempestiva per il futuro dei nostri bambini.

La scuola dell'infanzia Milesi √® ancora chiusa per lavori al tetto che dovevano partire nel luglio 2024. "La sede provvisoria di via Forze Armate non √® adatta per bimbi di 3-6 anni, che restano in aula senza mai uscire. Il giardino √® un pezzo di fango. E oggi, dopo tante promesse, ancora non si sa quando riaprir√†". 🔗 Leggi su Fanpage.it

