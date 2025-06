Protesta contro il riarmo a Napoli | bruciato il logo Nato

A Napoli, la tensione esplode con una forte protesta contro il riarmo europeo, simbolo di un impegno militare crescente e controverso. Il Movimento Disoccupati e SiCobas scendono in piazza, bruciando il logo NATO come gesto di dissenso e chiedendo priorità per pace e occupazione. Mentre si apre il vertice NATO all'Aja, le voci di chi rifiuta l'espansione militare si fanno sentire con forza. La domanda ora è: fino a quando questa corsa agli armamenti potrà continuare?

All‚Äôapertura del vertice Nato dell'Aja, nel quale si discuter√† l'incremento delle spese militari di tutti gli stati membri al 5% del PIL entro il 2035, a Napoli scatta la protesta del Movimento Disoccupati e SiCobas "No al riarmo dell'Europa". Dopo avere esposto una scritta i manifestanti hanno dato fuoco ad alcuni fogli di carta con il simbolo della Nato. "Il governo Meloni √® in prima fila a fianco a Usa, Germania Francia e Regno Unito nella corsa al riarmo. Mentre il Medioriente √® in fiamme e a Gaza prosegue senza sosta il genocidio". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it ¬© Tg24.sky.it - Protesta contro il riarmo a Napoli: bruciato il logo Nato

In questa notizia si parla di: riarmo - nato - protesta - napoli

