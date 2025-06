Cuffie wireless e una voce narrante così il teatro è per tutti | il progetto nato a Forlì sbarca a Spoleto

Le cuffie wireless e una voce narrante si uniscono per rendere il teatro accessibile a tutti, portando il progetto cos236 il teatro 232 di Forlì a Spoleto. Il Teatro No Limits del Centro Diego Fabbri conquista il prestigioso Festival dei Due Mondi, offrendo un'esperienza immersiva e inclusiva con l'opera audiodescritta ‘Prima del Temporale’. Un passo avanti verso un teatro senza barriere, dove ogni spettatore può vivere l’arte in prima persona.

Il Teatro No Limits del Centro Diego Fabbri sbarca al Festival dei Due mondi di Spoleto. Nella prossima edizione della massima rassegna italiana legata al teatro, ci sarà un’opera audiodescritta dal team forlivese che da anni si è fatto conoscere in tutta Italia, e sarà ‘Prima del Temporale’ di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Cuffie wireless e una voce narrante, così il teatro è per tutti: il progetto nato a Forlì sbarca a Spoleto

In questa notizia si parla di: teatro - sbarca - spoleto - cuffie

Il progetto Clorys sbarca all'Orto Botanico di Palermo: teatro, musica, danza e talk tra la natura - Il progetto Clorys approda all’Orto Botanico di Palermo, unendo teatro, musica, danza e talk in un'esperienza immersiva nella natura.

Cuffie wireless e una voce narrante, così il teatro è per tutti: il progetto nato a Forlì sbarca a Spoleto.

A Spoleto "EaT - Enogastronomia a Teatro" - Si parte quindi da un connubio insolito, enogastronomia e teatro, per la prima edizione di un nuovo format - Si legge su ansa.it

Fiorello sbarca a Spoleto ed è subito show. Guarda il video - anche parenti e non potevo esimermi dal portare il mio spettacolo al Teatro Nuovo». Segnala ilmessaggero.it