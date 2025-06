Aurora Maniscalco | dubbi ed ombre sulla morte dell’hostess

Aurora Maniscalco, giovane hostess originaria di Palermo, è tragicamente deceduta a Vienna in circostanze ancora avvolte nel mistero. La sua morte, avvenuta da un balcone del terzo piano, ha sollevato numerosi dubbi e ombre, specialmente dopo una testimonianza che parla di una lite con il fidanzato, anch'egli assistente di volo. La polizia non esclude alcuna pista: cosa si cela realmente dietro questa scomparsa?

Una testimone ha riferito di una lite col fidanzato giorni prima, che è stato sentito dagli inquirenti, come persona informata sui fatti. La polizia di Vienna non esclude alcuna pista . Aurora Maniscalco, originaria di Palermo, aveva 24 anni e da tre viveva a Vienna col fidanzato 27enne, anche lui assistente di volo e di Palermo. La giovane è precipitata dal balcone dal terzo piano della sua abitazione, nella notte tra il 21 e il 22 giugno ed è morta il giorno dopo in ospedale, dopo 24 ore di agonia. Accanto a lei c’erano i suoi genitori, che avvisati dell’accaduto, si sono precitati dalla figlia. 🔗 Leggi su 361magazine.com