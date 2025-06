Torna il bagaglio a mano anche sui voli low cost | via libera alla proposta Ue cosa succede ora

Il ritorno del bagaglio a mano incluso nel prezzo sui voli low cost sta finalmente diventando realtà, grazie alle nuove proposte approvate dalla commissione Trasporti del Parlamento europeo. Un cambiamento che potrebbe rivoluzionare l’esperienza di viaggio di milioni di passeggeri, eliminando le fastidiose tariffe aggiuntive e semplificando la partenza. Ma cosa succede ora? Scopriamo insieme quali sono i prossimi passi e come questa novità potrà migliorare i tuoi viaggi futuri.

Il grande ritorno del bagaglio a mano in aereo, anche per le compagnie low cost. L’iter è ancora all’inizio, ma con l’approvazione di alcune proposte da parte della commissione Trasporti del Parlamento europeo si potrebbe tornare al bagaglio a mano compreso nel prezzo del biglietto. Un problema in meno per tanti passeggeri, negli ultimi tempi costretti o a viaggiare solamente con uno zaino o a pagare tariffe extra (spesso anche molto care) per avere un trolley. La commissione dell’Europarlamento ha adottato oggi con ampia maggioranza alcune proposte con l’obiettivo di rafforzare i diritti dei passeggeri in tutta l’Ue. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Torna il bagaglio a mano anche sui voli low cost: via libera alla proposta Ue, cosa succede ora

