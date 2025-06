la lunghezza delle dita dice molto sulla propensione allo sport e alla resistenza

4D” indica il quarto dito, ovvero l'anulare. Questa semplice caratteristica può rivelare sorprendenti informazioni sulla nostra salute e capacità fisica. Studi scientifici suggeriscono che il rapporto tra le lunghezze delle dita, noto come “2D:4D ratio”, potrebbe essere un indicatore nascosto di resistenza sportiva e salute cardiovascolare. Scopriamo insieme cosa ci raccontano le nostre mani e come interpretare questi segnali nascosti.

Guardare le proprie mani potrebbe offrire qualche indizio sulla salute cardiovascolare e sulla resistenza fisica. Secondo un’analisi pubblicata nell’ American Journal of Human Biology, le persone con l’anulare (quarto dito) più lungo dell’indice mostrano in media una maggiore tolleranza allo sforzo fisico. In termini scientifici, questo rapporto tra la lunghezza delle dita si chiama “2D:4D ratio” (dove “2D” indica il secondo dito e “4D” il quarto), e un valore più basso indica un anulare più lungo dell’indice. Gli studiosi hanno esaminato 22 studi condotti in 12 Paesi, che in totale coinvolgevano più di 5. 🔗 Leggi su Cultweb.it