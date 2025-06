Materiale didattico cibo medicine e attività ricreative per le vittime della guerra

L’impegno della Regione Emilia-Romagna nel fornire materiale didattico, supporto educativo e attività ricreative per le vittime della guerra in Palestina rappresenta un gesto di solidarietà concreto e fondamentale. Dalla distribuzione di risorse per l’apprendimento a Betlemme fino all’assistenza psicologica in Gaza, questa iniziativa mira a ridare speranza e normalità ai giovani colpiti dal conflitto. Un’azione che dimostra come solidarietà e impegno possano fare la differenza nella vita di chi ha più bisogno.

Dalla fornitura di materiale didattico e di un supporto educativo e psicosociale per un migliaio di bambini della comunità di Betlemme all'assistenza psicologica per duecento minori nella Striscia di Gaza. E' l'impegno della Regione Emilia-Romagna a favore della popolazione palestinese

Materiale didattico, cibo, medicine e attività ricreative per le vittime della guerra; Comunicato Regione: Cooperazione internazionale. Materiale didattico, cibo, medicine, oltre ad attività ricreative e al supporto psicologico per le vittime della guerra. La Regione finanzia con oltre 190mila euro due progetti in Cisgiordania e nella Striscia di Ga

