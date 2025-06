Portuense niente riqualificazione per piazza Lorenzini | definanziato il contestato progetto

Una decisione che sorprende e lascia riflettere: il progetto di riqualificazione di piazza Augusto Lorenzini, tra i “100 parchi per Roma”, è stato ufficialmente definanziato dall’amministrazione cittadina. Dopo le contestazioni dei residenti e le polemiche, ora si apre un nuovo capitolo per questa zona del Portuense, che potrebbe cambiare in modo radicale il suo volto e le sue funzioni. La vicenda si prospetta come un interessante banco di prova per le future politiche urbanistiche della città.

Tra "i 100 parchi per Roma" non rientra più il progetto di piazza Augusto Lorenzini. L'amministrazione cittadina, su richiesta del municipio XI, ha deciso di definanziare il restyling. Un intervento di riqualificazione che, del resto, era stato contestato dai residenti. La notizia inaspettata.

Portuense, niente riqualificazione per piazza Lorenzini: definanziato il contestato progetto.

