Bezos a Venezia fa piangere i cattocomunisti

A Venezia, il controverso matrimonio di Bezos scuote le acque della politica e dell’arte, e la protesta della sinistra si scontra con una realtà più complessa. Mentre alcuni gridano allo scandalo, altri ricordano che senza i mecenati i capolavori sarebbero rimasti solo sogni irrealizzati. In questo scenario, la polemica sul Negroni come simbolo di razzismo evidenzia come le interpretazioni superficiali rischino di offuscare il vero valore delle cose. Continua a leggere...

La sinistra protesta contro le nozze in Laguna del miliardario. Ma i progressisti, capeggiati dal rettore Montanari, ignorano che senza mecenati e super ricchi l’arte non sarebbe esistita. La stessa miopia che fa diventare «razzista» il cocktail Negroni. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Bezos a Venezia fa piangere i cattocomunisti

In questa notizia si parla di: bezos - venezia - piangere - cattocomunisti

Addio al nubilato a Parigi e matrimonio con Bezos a Venezia: Sanchez sceglie le città dell'amore - Sanchez celebra il suo addio al nubilato a Parigi e si prepara a dire sì a Bezos a Venezia, le città dell'amore.

Bezos a Venezia fa piangere i cattocomunisti.

Bezos e le nozze a Venezia, il sindaco Brugnaro: «La città non verrà stravolta, siamo riusciti a gestire eventi ben più impattanti di questo» - Quante se ne sono lette un po’ ovunque a proposito dell’annunciato matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Secondo ilgazzettino.it

Bezos, il mega matrimonio a Venezia del papà di Amazon è in realtà per «pochi» intimi. Brugnaro: «Solo 200 invitati, la città ha gestito ben altro» - Ovvio, considerando che si parla del fondatore di Amazon, la piattaforma leader nel mercato dell'e- Da msn.com