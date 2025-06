Citazione latina di Meloni sul riarmo | La penso come i romani Si vis pacem para bellum | GUARDA

Giorgia Meloni richiama la saggezza dei Romani con il celebre "Si vis pacem, para bellum", sottolineando come il riarmo e la difesa siano strumenti di pace e deterrenza. In un mondo complesso, rafforzare i mezzi di sicurezza non significa voler scatenare conflitti, ma tutelare la pace stessa. È questa la chiave per evitare le guerre: investire in difesa per garantire stabilità e sicurezza a tutti.

“Sul tema del riarmo si diceva che è stato alla base dell'inizio della guerra, io su questo la penso come i romani ‘si vis pacem, para bellum'. Quando ti doti di una difesa non lo fai perché vuoi attaccare qualcuno, noi sappiamo che la pace è deterrenza, lo condividiamo. Anzi, piuttosto se si hanno dei sistemi di sicurezza e di difesa solidi si possono più facilmente evitare dei conflitti”. Così Giorgia Meloni nel corso delle repliche nell'Aula del Senato in seguito alla discussione generale sulle comunicazioni della premier in vista del prossimo Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Citazione latina di Meloni sul riarmo: "La penso come i romani. Si vis pacem, para bellum" | GUARDA

Meloni si schiera a favore del riarmo e della guerra contro la Russia: "La penso come i romani, ‘si vis pacem, para bellum’" - VIDEO - In un momento di grande tensione internazionale, Meloni si schiera in modo deciso a favore del riarmo e di un approccio più duro contro la Russia, lasciando intendere una posizione distante dall'Europa.

