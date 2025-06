Femminicidio Martina Carbonaro accertamenti sul sasso usato dall'ex Alessio Tucci per ucciderla

Il tragico caso di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola uccisa dall’ex Alessio Tucci, scuote ancora profondamente la comunità. I recenti accertamenti si concentrano sul sasso utilizzato come arma, sulle scarpe del ragazzo e sui capelli trovati tra le dita della vittima, per fare luce su questa drammatica vicenda. Nuovi dettagli emergono mentre le indagini proseguono, cercando di fare giustizia e di comprendere appieno questa atroce tragedia. Continua a leggere.

Il 26 luglio nuovi accertamenti sulla vicenda della 14enne di Afragola uccisa dall'ex: analisi per il sasso usato, per le scarpe del ragazzo e per alcuni capelli trovati tra le dita della vittima.

I primi accertamenti eseguiti durante l’autopsia confermano: Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni di Afragola vittima di femminicidio ad opera dell'ex fidanzato Alessio Tucci, di 18 anni, non è morta sul colpo ma dopo un’agonia. Quanto tempo abbia soffert Vai su Facebook

