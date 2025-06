Darwin Nunez ha detto sì al Napoli | parte il pressing su Liverpool

Il Napoli mette nel mirino Darwin Nunez, pronto a rafforzare l’attacco dopo il successo con De Bruyne. L’attaccante uruguaiano del Liverpool, reduce da una stagione difficile, ha dato il via libera al trasferimento. I primi incontri tra il direttore sportivo Giovanni Manna e i Reds sono già in corso: il Liverpool parte da una posizione di forza, ma il sogno azzurro potrebbe presto diventare realtà. Restate sintonizzati per tutte le novità di mercato.

Il Napoli sogna un nuovo colpo da prima pagina. Dopo aver regalato a Conte il talento e l'esperienza di Kevin De Bruyne, il club azzurro punta ora dritto su Darwin Nunez. L'attaccante uruguaiano del Liverpool ha vissuto una stagione complicata ad Anfield, ma ha dato il suo assenso all'approdo in azzurro. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha avviato i primi contatti con il club inglese: il Liverpool parte da una valutazione di 70 milioni di euro, cifra attualmente fuori portata per il Napoli. Ma il sì del giocatore è un segnale chiaro: la trattativa può decollare.

Napoli, Darwin Nunez ha aperto alla trattativa. Conte vorrebbe dal Liverpool anche Chiesa (Repubblica) - Il mercato del Napoli si infiamma con l'interesse in casa Liverpool: Darwin Nunez e Federico Chiesa sono i nomi caldi per rinforzare l'attacco.

