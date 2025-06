Trump | Israele e Iran non sanno più what the fuck stanno facendo

Donald Trump non ha nascosto la sua frustrazione, commentando con durezza la situazione tra Israele e Iran. Due paesi in guerra da decenni, ormai incapaci di riconoscere le proprie azioni, sembrano aver perso la strada verso una soluzione. La loro confusione rischia di alimentare un conflitto senza fine, destabilizzando l’intera regione. In questo scenario complicato, diventa essenziale chiedersi: quale sarà il prossimo passo per riportare la pace?

«In pratica abbiamo due Paesi che combattono da così tanto tempo e così duramente che non sanno piĂą cosa c. stanno facendo». Così Donald Trump, parlando con i giornalisti prima di andare al vertice della Nato all’Aja, si infuria con Israele e Iran per la violazione del cessate il fuoco da lui annunciato nella notte. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Trump: «Israele e Iran non sanno piĂą “what the fuck” stanno facendo»

