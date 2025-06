Soccorritori Gaza altri 25 uccisi in attesa di aiuti

Una tragedia senza precedenti scuote Gaza: altri 25 soccorritori sono stati uccisi mentre cercavano di portare aiuti umanitari, portando il bilancio delle vittime a 46 solo oggi. Questi attacchi mirati mettono in evidenza la drammatica crisi umanitaria nella regione, dove ogni minuto conta. La comunitĂ internazionale si trova di fronte a una sfida cruciale: come intervenire per proteggere le vite innocenti e garantire l'accesso all'assistenza.

La protezione civile di Gaza ha dichiarato che le forze israeliane hanno ucciso 25 persone in attesa di aiuti nel sud della Striscia, il secondo episodio di questo genere oggi, portando il numero di uccisi in cerca di aiuto a 46. Il portavoce dell'agenzia, Mahmud Bassal, ha detto all'Afp che 25 persone sono state uccise e decine ferite quando "le forze israeliane hanno preso di mira raduni di civili vicino alle aree di Al-Alam e Al-Shakoush con proiettili e colpi di tank mentre cercavano di raggiungere un centro di assistenza nel nord-ovest di Rafah, a circa due km da un punto di distribuzione di aiuti sostenuto dagli Usa". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Soccorritori Gaza, altri 25 uccisi in attesa di aiuti

In questa notizia si parla di: uccisi - gaza - attesa - aiuti

Gaza, “45 palestinesi in attesa di aiuti uccisi da Israele a Khan Younis” - Un tragico episodio scuote Gaza, dove 45 palestinesi innocenti sono stati uccisi mentre aspettavano aiuti umanitari a Khan Younis.

Gaza. Sono 202 i palestinesi uccisi dall'esercito israeliano nelle ultime 48 ore. 11 erano in attesa di ricevere aiuti alimentari. Lo comunica il ministero della sanitĂ Vai su X

Ancora decine di morti oggi a Gaza. Uccisi mentre erano in attesa di ricevere aiuti umanitari. L’Esercito israeliano ha aperto il fuoco sui civili facendo una strage. Ancora una volta. L'ennesima, gravissima, violazione del diritto internazionale e umanitario da par Vai su Facebook

Soccorritori Gaza, altri 25 uccisi in attesa di aiuti; GHF:“Il popolo di Gaza ha bisogno di maggiore aiuto.Pronta a collaborare con altre organizzazioni - Gershon Baskin, tenace avvocato della soluzione a due stati (Video); Soccorritori Gaza, altri 25 uccisi in attesa di aiuti.

Soccorritori Gaza, altri 25 uccisi in attesa di aiuti - La protezione civile di Gaza ha dichiarato che le forze israeliane hanno ucciso 25 persone in attesa di aiuti nel sud della Striscia, il secondo episodio di questo genere oggi, portando il numero di u ... Si legge su quotidiano.net

Gaza, l’orrore si ripete: Israele apre il fuoco su civili in fila per gli aiuti - Almeno 25 palestinesi uccisi e 146 feriti dopo che l’esercito israeliano ha aperto il fuoco su una folla in attesa di aiuti a Nuseirat, nel centro di Gaza ... Segnala msn.com