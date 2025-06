Reggerà la tregua di Trump? Redeaelli spiega gli obiettivi di Iran e Israele

Durante la notte, il mondo ha assistito a un possibile passo verso la pace tra Iran e Israele, con Donald Trump che annuncia un cessate il fuoco mediato dal Qatar. Tuttavia, mentre questa tregua potrebbe portare a un alleggerimento delle tensioni, molte incognite rimangono sulle intenzioni reali dei due paesi e sulle future dinamiche regionali. La speranza è che questa pausa possa aprire la strada a un dialogo duraturo e alla stabilità nel Medio Oriente.

Durante la nottata italiana, il presidente statunitense, Donald Trump, ha annunciato un cessate il fuoco tra Iran e Israele, attribuendone il merito anche alla mediazione del Qatar. Se confermato, lo stop ai combattimenti potrebbe rappresentare una sospensione significativa delle ostilitĂ , anche se sul terreno restano molte incognite. Iran e Israele hanno continuato a colpirsi reciprocamente fino agli ultimi minuti prima che la tregua – prevista inizialmente per 12 ore, poi da implementare in modo piĂą consistente – entrasse in vigore. Secondo Riccardo Redaelli, professore ordinario di Storia e istituzioni dell’Asia presso l’UniversitĂ Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il cessate il fuoco “è fragilissimo”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - ReggerĂ la tregua di Trump? Redeaelli spiega gli obiettivi di Iran e Israele

