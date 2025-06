Meloni e ministri al Quirinale in vista del vertice Ue

Al Quirinale, un consueto pranzo di lavoro si prepara ad aprire la giornata cruciale in vista del vertice UE. Giorgia Meloni, accompagnata dai ministri più strategici, si riunisce con il presidente Mattarella per definire le priorità italiane e rafforzare la posizione del nostro Paese nel confronto europeo. Un momento di alta politica che potrebbe tracciare le linee guida per le decisioni europee dei prossimi giorni.

Consueto pranzo di lavoro al Quirinale in vista del Consiglio europeo. Sono saliti al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni accompagnata dai ministri Antonio Tajani, Giancarlo Giorgetti, Matteo Piantedosi, Gilberto Pichetto Fratin, Tommaso Foti e il sottosegretario Alfredo Mantovano.

