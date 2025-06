Agenzia delle dogane e dei monopoli Alesse riceve un' onorificenza da San Marino

L’agenzia delle dogane e dei monopoli si fa onore a livello internazionale: Roberto Alesse, il suo direttore, ha ricevuto a San Marino l’ambita onorificenza di Cavaliere Grand’Ufficiale dell’Ordine equestre di Sant’Agata. Un riconoscimento che celebra l’eccellenza e l’impegno nel settore, confermando il ruolo chiave dell’agenzia nel panorama internazionale. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di grande prestigio, sottolineando l’importanza di questo traguardo.

Il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse, è stato insignito, oggi, a San Marino, dell'onorificenza di Cavaliere Grand'Ufficiale dell'Ordine equestre di Sant'Agata dal Segretario di Stato Marco Gatti. La cerimonia ufficiale si è tenuta a Palazzo Begni, sede della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. La medesima onorificenza e' stata conferita al direttore dell'Ufficio Relazioni internazionali dell'Agenzia, Andrea Mazzella. Alesse, direttore generale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e già presidente dell'Autorità di garanzia per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali, e Mazzella, già ambasciatore d'Italia in Somalia e nella Repubblica del Congo, ricevono questo riconoscimento in virtù del ruolo svolto nel rafforzamento della cooperazione tecnica con la Repubblica di San Marino, con particolare riferimento al supporto offerto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nell'ammodernamento tecnologico, nella digitalizzazione e nell'allineamento del sistema doganale di San Marino agli standard dell'Unione Europea.

