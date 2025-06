Roccalumera verricelli e materiali pericolosi abbandonato sul lungomare | scatta la bonifica

Durante l'ispezione, svolta in modo attento e tempestivo, sono stati rinvenuti numerosi vericelli e materiali pericolosi abbandonati sul lungomare di Roccalumera. La bonifica immediata da parte delle autorità garantisce la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. La collaborazione tra Capitaneria di porto e Polizia Municipale dimostra l'impegno costante nel preservare la bellezza e la sicurezza delle nostre coste. La bonifica continua, per un mare più pulito e sicuro per tutti.

Personale della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Messina, unitamente alla Polizia Municipale del Comune di Roccalumera, ha effettuato stamani un sopralluogo sul litorale comunale, nell’ambito delle attività di controllo e tutela dell’ambiente costiero. Durante l’ispezione, svolta in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Roccalumera, verricelli e materiali pericolosi abbandonato sul lungomare: scatta la bonifica

In questa notizia si parla di: roccalumera - Â verricelli - materiali - pericolosi

Camion perde materiali in A1: code tra Parma e Terre di Canossa - Nel tardo pomeriggio del 14 maggio, un camion ha perso alcuni materiali sull'autostrada A1, causando code tra i caselli di Parma e Terre di Canossa, in direzione Milano.

Roccalumera, bonificata area demaniale: rimossi verricelli e rifiuti pericolosi dal litorale; Roccalumera, bonificato il litorale da imbarcazioni e rifiuti.