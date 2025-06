Polemiche sui vaccini anti Covid caso chiuso secondo Aifa | Ecco il Rapporto sugli alert Ogni ipotesi è stata esplorata

Dopo settimane di polemiche, arriva la conferma ufficiale: secondo l'Aifa, tutte le allerte sui vaccini anti Covid-19 sono state chiuse con valutazioni favorevoli alla loro sicurezza. Il Rapporto pubblicato dall'Agenzia italiana del farmaco, integrato dalle indagini dell'Ema, ribadisce che il rapporto beneficio-rischio rimane saldo e positivo. La scienza, quindi, mette finalmente fine alle discussioni infondate, dimostrando che i vaccini sono uno strumento affidabile e sicuro per la salute pubblica.

