Wall Street apre in rialzo Dj +0,67% Nasdaq +0,94%

Wall Street apre in deciso rialzo, alimentando la speranza degli investitori di un mercato in crescita. Il Dow Jones guadagna lo 0,67%, toccando i 42.870,83 punti, mentre il Nasdaq avanza dello 0,94% a 19.813,88 punti. Anche lo S&P 500 mostra segnali di ottimismo con un aumento dello 0,66%. Questo avvio positivo suggerisce una giornata all’insegna di fiducia e opportunità nel mondo finanziario, aprendo nuove prospettive per i trader di tutto il mondo.

Wall Street apre positiva. Il Dow Jones sale dello 0,67% a 42.870,83 punti, il Nasdaq avanza dello 0,94% a 19.813,88 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,66% a 6.065,25 punti.

