Garda Eidosmedia | Dipendenti chiedono supporto a 360 gradi e informazione

In un mondo in continua evoluzione, i dipendenti di Garda EidosMedia esprimono un bisogno fondamentale: un supporto completo che vada oltre le mura aziendali. La richiesta più forte, soprattutto da parte della 'generazione sandwich', è di sentirsi ascoltati e tutelati nelle sfide quotidiane tra lavoro e famiglia. È tempo che le aziende comprendano che prendersi cura delle persone significa anche adattarsi alle loro realtà .

(Adnkronos) – "La richiesta principale che arriva oggi dai dipendenti è di avere un supporto a 360 gradi. Si chiede all’azienda di uscire dai confini dell’ufficio e prendersi cura delle persone"e a chiederlo di più "è la 'generazione sandwich', quella con un carico importante di lavoro famigliare perché da una parte ha dei figli e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: dipendenti - supporto - gradi - garda

Amianto negli uffici della Regione e dipendenti in smart working, Cisl: "Trasloco immediato in ambienti sicuri" - A causa della possibile presenza di amianto negli uffici della Regione in via D'Annunzio 111, i dipendenti rimarranno in smart working fino al 19 maggio.

Garda (Eidosmedia): Dipendenti chiedono supporto a 360 gradi e informazione; Serve ‘patto fra generazioni’, confronto su crisi che preoccupa italiani; Il grazie della giunta ai dipendenti della comunità dell’Alto Garda.

Garda (Eidosmedia): "Dipendenti chiedono supporto a 360 gradi e informazione" - "La richiesta principale che arriva oggi dai dipendenti è di avere un supporto a 360 gradi. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

i dipendenti chiedono sostegno a 360 gradi: come eidosmedia risponde alle esigenze della generazione sandwich - Eidosmedia risponde alle esigenze della generazione sandwich offrendo supporto integrato e comunicazione interna efficace per migliorare il benessere dei dipendenti tra lavoro, famiglia e caregiving. Scrive gaeta.it