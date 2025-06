Braccianti tra trasporti assenti e case introvabili | Dietro una lattuga c’è chi sputa sangue

In un momento in cui i braccianti affrontano trasporti assenti e case introvabili, l’immagine di Antonio Biagioli, segretario Uila, dipinge con forza il dramma invisibile dietro una foglia di lattuga. Questa scena simbolica richiama l'attenzione sulla condizione critica dei lavoratori agricoli, troppo spesso dimenticati. Un richiamo potente a riflettere e agire per cambiare le sorti di chi opera silenziosamente ma essenzialmente per il nostro cibo.

"Dietro una foglia di lattuga c'è una persona che ha sputato sangue". L'immagine dipinta dal segretario provinciale Uila, Antonio Biagioli, raccoglie in pieno il messaggio che la sigla sindacale ha voluto lanciare nell'aula magna dell'Università degli studi della Tuscia con il convegno.

