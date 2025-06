Minacce aggressioni e rapine | Gallipoli preda di una baby gang di turisti Nove denunciati

Gallipoli, meta amata da turisti e residenti, si trova sotto assedio di una baby gang che seminano paura tra minacce, aggressioni e rapine. Composta da giovani turisti sotto i 25 anni, questa banda agisce nelle zone più remote, dove le forze dell’ordine faticano a garantire un presidio costante. La situazione richiede interventi immediati per ripristinare la sicurezza e la tranquillità di questa splendida località .

Minacce, aggressioni e rapine di gruppo. È quanto denunciano i residenti e i turisti di Gallipoli, dove da giorni è stata segnalata una baby gang che si aggira tra i locali e le discoteche nel tentativo di adescare le comitive. Stando a quanto riporta la Repubblica, i componenti della banda sarebbero a loro volta turisti di non oltre 25 anni che agiscono nelle zone dove le forze dell’ordine non possono garantire un presidio fisso. In particolare, le denunce registrate finora si sono concentrate nell’area di Baia Verde, centro della movida estiva e della micro criminalità . Uno degli ultimi episodi risale a domenica 22 giugno, quando un gruppo di turisti è stato adocchiato e aggredito non appena uscito dai locali del lungomare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it