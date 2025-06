L' aeroporto di Fiumicino è sempre più green firmato il protocollo sul riciclo dei rifiuti

L'aeroporto di Fiumicino 232 si conferma all'avanguardia nella sostenibilità con la firma del protocollo sul riciclo dei rifiuti. Un passo decisivo per rendere lo scalo romano, il Leonardo da Vinci, sempre più “green” e rispettoso dell'ambiente. Presso l’Innovation Hub, ministero e Aeroporti di Roma uniscono le forze per un futuro più sostenibile, promuovendo pratiche innovative e responsabili che coinvolgeranno milioni di viaggiatori e cittadini. Con questo impegno, Fiumicino punta a diventare un modello di eccellenza ambientale nel settore aeroportuale.

Un nuovo accordo per rendere l'aeroporto di Roma, il Leonardo da Vinci, sempre più "green". Presso l'Innovation Hub dello scalo aeroportuale, infatti, è stato firmato un protocollo d'intesa tra il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) e Aeroporti di Roma (Adr).

