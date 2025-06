Metta i gioielli in forno ma la donna non ci casca e inizia a urlare A Lodi sventata la truffa dell’acqua

In un quartiere tranquillo di Lodi, un'audace tentata truffa è stata sventata dalla prontezza di una pensionata. Due uomini, fingendosi vigile e muratore, hanno cercato di ingannarla con stratagemmi insospettabili. Ma la donna, lucida e coraggiosa, ha scoperto l’inganno e ha reagito gridando, facendo scappare i malintenzionati. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante rimanere vigili e diffidare sempre di chi si presenta con scuse troppo facili.

Lodi, 24 giugno 2025 – Falso vigile e falso muratore tentano di raggirare una pensionata, ma lei non ci casca: li mette in fuga urlando. Tentata truffa, nella mattinata di oggi 24 giugno 2025, nel quartiere Olmo di Lodi. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, al vaglio delle forze dell’ordine, due uomini dai modi affabili hanno cercato di raggirare una donna anziana. Lo hanno fatto presentandosi alla porta di casa, con una scusa. Uno era vestito da muratore, l’altro da vigile e i due raggiratori hanno raccontato di dover controllare l’acqua del rubinetto, approfittando del fatto che in zona fossero effettivamente in corso lavori per sistemare una roggia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Metta i gioielli in forno”, ma la donna non ci casca e inizia a urlare. A Lodi sventata la truffa dell’acqua

In questa notizia si parla di: lodi - donna - casca - truffa

Crotone, truffa a un’anziana: inseguimento sulla SS106 e arresto, recuperati i gioielli della donna - A Crotone, un uomo è stato arrestato per truffa aggravata ai danni di un'anziana, dopo un inseguimento sulla SS106.

“Metta i gioielli in forno”, ma la donna non ci casca e inizia a urlare. A Lodi sventata la truffa dell’acqua.

“Metta i gioielli in forno”, ma la donna non ci casca e inizia a urlare. A Lodi sventata la truffa dell’acqua - I raggiratori, uno vestito da muratore e un altro da vigile, erano riusciti a carpire la fiducia della donna e ad entrare nella sua abitazione, anche perché erano effettivamente in corso lavori per si ... Riporta ilgiorno.it

Tentano la truffa del falso incidente stradale, ma la donna non ci casca - Tentano la truffa del falso incidente stradale inscenato da falsi carabinieri, ma la donna di circa 75 anni non cade... Si legge su ilrestodelcarlino.it