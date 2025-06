Al via in Puglia i Poli Sociali integrati | 12 sportelli per offrire assistenza sociale legale e lavorativa alle persone migranti

In Puglia, prende il via un nuovo modello di inclusione sociale con i Poli Sociali Integrati, 12 sportelli dedicati a offrire assistenza legale, sociale e lavorativa ai migranti. Questa iniziativa rafforza la seconda edizione di Su.Pr.Eme., un progetto che si impegna a superare emergenze come sfruttamento e marginalità . Un passo importante verso un futuro più equo e solidale, dove ogni persona può trovare sostegno e dignità .

Con l'avvio dei Poli Sociali Integrati nelle sei province pugliesi, prosegue e si rafforza in Puglia la seconda edizione di Su.Pr.Eme.  (Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni.

