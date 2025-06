nintendo annuncia la data di uscita di un gioco esclusivo per switch 2

L’attesa è finita: Nintendo ha finalmente svelato la data di uscita di "Drag X Drive" per Switch 2, un titolo esclusivo che promette di rivoluzionare l’esperienza di gioco. Con innovativi controlli grazie al nuovo Joy-Con 2, tra cui un mouse integrato, il gioco apre scenari entusiasmanti per gli appassionati. Scopriamo insieme tutti i dettagli e le modalità di questa avventura unica nel suo genere.

annuncio ufficiale e data di uscita di "drag x drive" per nintendo switch 2. Una notizia di rilievo nel mondo dei videogiochi riguarda la conferma della data di lancio di un nuovo titolo esclusivo per Nintendo Switch 2. La casa produttrice ha annunciato ufficialmente l'uscita di Drag x Drive, un gioco che si distingue per l'utilizzo innovativo dei controlli del Joy-Con 2, in particolare il mouse integrato. dettagli sul nuovo titolo e modalità di distribuzione. data di rilascio e disponibilità. L'uscita del gioco è prevista per il 14 agosto 2025. La pubblicazione sarà esclusivamente in formato digitale, senza attualmente informazioni riguardanti eventuali versioni fisiche o i prezzi.