Riscoperta e valorizzazione dell’arte del ‘900 pugliese | incontro di presentazione del progetto

Vieni a scoprire il progetto “Salviamo il ‘900”, un’iniziativa dedicata alla riscoperta e valorizzazione dell’arte pugliese del 1900. Venerdì 27 giugno alle ore 11, presso la sala “Gino Strada” di Palazzo Nervegna a Brindisi, ti aspettiamo per un incontro che promette di svelare nuove prospettive culturali, coinvolgendo appassionati, artisti e cittadini in un viaggio nel cuore del nostro patrimonio artistico. Non mancare!

BRINDISI - Venerdì 27 giugno prossimo alle ore 11 presso la sala “Gino Strada” a Palazzo Nervegna, sarà presentato “Salviamo il ‘900”, progetto finanziato attraverso il bando Tocc (Transizione organismi culturali e creativi), incentivo promosso dal Ministero della Cultura e gestito da Invitalia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Riscoperta e valorizzazione dell’arte del ‘900 pugliese: incontro di presentazione del progetto

