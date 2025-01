Inter-news.it - Venezia-Inter 0-1, le statistiche spiegano una vittoria di misura!

Il risultato finale diè 0-1 in favore dei nerazzurri. Il gol di Matteo Darmian risolve la ventesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025: queste ledel match disputato allo Stadio “Pier Luigi Penzo” di.LA PRESTAZIONE – La caduta in Supercoppa Italiana, i tanti infortuni e una formazione obbligatoriamente rimaneggiata non ferma la squadra di Simone Inzaghi dall’ottenere un altro successo in campionato.termina 0-1 in favore dei nerazzurri, che ringraziano Matteo Darmian. È proprio il tuttofareista, schierato come titolare in difesa in questa ventesima giornata di Serie A, a risolvere la gara con un gol al 16? del primo tempo. Tantissime le chance di raddoppio per i nerazzurri, ma anche i rischi subiti dagli avversari soprattutto nella seconda frazione di gioco.