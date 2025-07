Bertolucci | Il ritmo di Jannik il dritto di Carlos Ma c' è un aspetto che deciderà la finale

L'attesa per la finale tra Sinner e Alcaraz si fa sempre più intensa, con Bertolucci che analizza il ritmo di Jannik e il dritto di Carlos, elementi chiave per decidere l'esito della sfida. L'ex azzurro sottolinea come il rovescio, soprattutto la diagonale, possa fare la differenza, sfruttando la delicatezza della mano dello spagnolo. Una battaglia tra colpi su colpi, pronta a scrivere un nuovo capitolo nel mondo del tennis.

L'ex azzurro: "Il rovescio è la diagonale dove il numero uno fa più male, lo spagnolo può sfruttare la mano delicata. La finale Sinner-Alcaraz, colpo su colpo".

Bertolucci sottolinea come Jannik Sinner abbia dimostrato grande determinazione, "metten­dendo cinquanta firme" prima dell'inizio del torneo per arrivare in finale agli Internazionali di Roma.

