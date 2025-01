Agi.it - Venezia-Inter 0-1, decisivo un gol di Darmian

AGI - Basta un gol dial 16' del primo tempo all'per conquistare i tre punti al Penzo contro unmai domo. I nerazzurri, ora secondi in classifica momentaneamente a un punto dal Napoli che giocherà stasera, avrebbero potuto chiudere il match molto prima ma anche i padroni di casa hanno sprecato alcune preziose occasioni per pareggiare. Dopo la cocente delusione in SuperCoppa, l', dunque, torna a correre in campionato. Un successo d'oro per i campioni d'Italia, alla sesta vittoria di fila fuori casa in Serie A (senza subire reti). Non e' stata, come detto, una partita semplice per i nerazzurri che hanno avuto a che fare con un"vivo" sino alla fine: i lagunari hanno colpito pure un legno con Busio. Per la trasferta contro i lagunari Inzaghi e' costretto a fare i conti con le assenze illustri a centrocampo di Calhanoglu e Mkhitaryan, out al pari di Acerbi, Bisseck e Correa: trovano allora spazio dall'inizio in mediana Zielinski e Asllani.