Unahotels, che cuore! Tiene testa a Milano

Reggio Emilia, 12 gennaio 2025 – Alla sagra del canestro, vinceche relega così laal sesto posto in classifica al termine del girone di andata e dunque il team reggiano incontrerà Trento nei quarti di finale della Coppa Italia a metà febbraio. Ma questa è solo una parte di notizie uscite dalla trasferta del Forum di Assago. Questa, infatti, ha confermato di avere unche fa provincia, anzi riesce ogni volta a trovare protagonisti nuovi a rotazione e rimettersi in piedi dopo colpi che avrebbero stordito un peso massimo. Contro i campioni d’Italia in carica, i sogni di gloria reggiani, infatti, si sono infranti solamente a un paio di secondi dalla fine con la tripla che Cassius Winston ha scoccato per la potenziale vittoria. La giocata da ’all-in’ del folletto americano, in condizioni di tiro non ottimali, è sicuramente condivisibile: un supplementare per lasarebbe stato un extra-sforzo eccessivo dopo l’impresa in Germania in coppa, i problemi fisici con cui lasta convivendo, le rotazioni limitate per alcuni giocatori fuori per cinque falli e l’appuntamento cruciale di mercoledì per il passaggio del turno in coppa.