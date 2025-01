Sonia Bruganelli e la separazione da Paolo Bonolis | Stiamo meglio entrambi

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –“Io sto, credo anche lui stia”., ospite oggi di Verissimo, a Silvia Toffanin risponde alle domande sul rapporto con. Un lungo matrimonio e poi, un anno e mezzo fa, la serparazione. “Aveva 36 anni e io 23 quando ci siamo conosciuti. A me è capitato di fermarmi, forse ero anche un po’ stanca di dare tutto per scontato. Ero stanca di essere considerata solo in funzione del nostro rapporto. C’è sempre stata l’idea che il mio lavoro fosse frutto del fatto che lui fosse un personaggio molto importante e bravissimo. Ci siamo allontanati per problematiche di carattere e di persone intorno a noi. Tutto questo ci ha fatto smettere di dialogare e di parlare, conci siamo un po’ persi”, spiega. “Sentivo che mi mancava l’aria, ci siamo parlati e abbiamo deciso che non era il caso di portare avanti il rapporto, che è stato bello e fruttuoso.