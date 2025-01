Ilrestodelcarlino.it - Sfonda la vetrina di un negozio a Imola, bandito tenta la fuga con la cassa

, 12 gennaio 2025 – Carabinieri sempre in prima linea per garantire la sicurezza del territorio e la conferma arriva dall’ennesimo intervento che ha visto protagonisti i militari dell’Arma durante le scorse ore. I Carabinieri dell’aliquota radiomobile dihanno infatti arrestato un 32enne di origine straniera, gravato da precedenti di polizia, con l’accusa dito furto aggravato ai danno di esercizio commerciale. Tutto è nato dalla segnalazione da parte di alcuni cittadini del luogo, i quali hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo aver notato l’uomo, che si stava aggirando, lungo la via Emilia, con una spranga di ferro che utilizzava per colpire i cartelli della segnaletica stradale. Immediate le ricerche dei militari intervenuti sul posto, che in un primo momento hanno dato però esito negativo.