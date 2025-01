Oasport.it - Scherma: gli sciabolatori Curatoli e Gallo si fermano ai quarti in Coppa del Mondo. Vince Park

Termina senza alcun piazzamento in zona calda ma con buone indicazioni la terza tappa delladel2024-2025 di, disciplina sciabola, per ciò che concerne la categoria maschile. I nostri nove ragazzi in lizza infatti si sono spinti al massimo fino aidi finale, mancando così l’appuntamento per gli assalti decisivi.I migliorisono stati in tal senso Michelee Luca, rispettivamente settimo e sesto. Il primo si è dovuto arrendere al cospetto del neutrale Pavel Graudyn per 15-10, mentre il secondo ha dovuto cedere il passo al francese Sebastien Patrice con un netto 15-5. Agli ottavi ha invece salutato la competizione Dario Cavaliere, caduto proprio al cospetto diin un derby combattuto e terminato con il risultato di 15-12. Niente da fare poi per Pietro Torre, fuori al turno precedente a causa della sconfitta con Santiago Madrigal, il quale ha regolato l’italiano per 15-12, stesso risultato per Giovanni Repetti, uscito contro il polacco Matyas Szabo.