Roma-Inter Streaming Gratis | dove vedere la Serie A Femminile in diretta Live

Serata tutta a sfondo giallorosso e mentre laaffronterà il Bologna al Dall’Ara, allo Stadio Tre Fontane sarà laad essere protagonista contro l’nella sfida valida per la 14ª giornata di Campionato, a partire dalle ore 20:45 del 13 gennaio. La sfida sarà importantissima per comprendere quale delle due formazioni sarà quella si fionderà all’inseguimento della Juventus, in vetta alla classifica. La squadra di Spugna inizierà il suo 2025 in campionato dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana nel match contro la Fiorentina, dimostrando di essere ancora una volta una delle squadre più in forma del campionato. Il risultato di questo match, come detto, potrebbe compromettere il cammino delle due squadre, tanto più per le giallorosse che si troveranno ar gestire le energie nella sfida di Coppa Italiacontro il Napoli per poi poter affrontare Juventus e Milan prima della fine di gennaio.