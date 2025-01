Liberoquotidiano.it - Ramy: Fiano, 'non ci sono cause giuste per attacchi a Sinagoga e atti violenti'

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Esprimiamo la nostra solidarietà alla Comunità ebraica di Bologna per glivandalici e le minacce contro ladi Bologna che nel corso della manifestazione di ieri sera, indetta per la morte dia Milano, siverificati. Non ciperantisemiti ad una, così come evidentemente non ve neper gli altridi violenza che siscatenati nella serata. Che tutti vanno condannati". Lo afferma Emanuele, presidente di Sinistra per Israele. "Ma l'attacco contro la-aggiunge- assume evidentemente un carattere di preoccupazione ulteriore, in quanto lega tra loro, un atto antisemita con un argomento totalmente estraneo, come quello per cui era stata indetta la manifestazione, finita poi con varidi violenza.