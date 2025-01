Ilrestodelcarlino.it - Fosso, altro super impegno. Al Bonci approda il Chieti

Oggi per la seconda giornata del girone di ritorno ilmbrone ospita al(ore 14,30) il, attuale terza forza del raggruppamento inserito nel girone F del campionato di Serie D. All’andata il risultato premiò ilmbrone (0-1) grazie alla rete di Nicola Camilloni. Sette giorni fa ilsi è preso intera posta in palio contro l’Avezzano (2-1) mentre ilmbrone è reduce dalla sconfitta a Teramo (1-0). "Per ilmbrone – sottolinea il mister dei metaurensi Michele Fucili- affrontare ilè già motivo di grande orgoglio, sappiamo bene che incontreremo una tra le squadre più forti del campionato, noi però dobbiamo pensare a noi, innanzitutto fornire una prestazione importante che ci deve portare poi ad uscire dal campo senza nessun tipo di rammarico, quindi l’obiettivo che dobbiamo avere è questo.