Finalmente Chiesa il primo gol riscalda un po’ Liverpool | si spera torni quello del 2020

“Benvenuto a, Federico. Ti stavamo aspettando“. Il Telegraph dà il benvenuto a. Ieri, a sei mesi dalla firma che lo ha portato in Premier, hafesteggiato il suogol con i Reds davanti la Kop.È successo durante il terzo turno di Fa Cup, contro l’Accrington Stanley sconfitto 4-0. “Una serie di fattori, tra cui la preparazione fisica, l’ambientamento, gli infortuni e la malattia, hanno fatto sì che, prima del suo fantastico gol di sabato, la parte più emozionante della carriera diad Anfield fosse il video-diario trasmesso sui social media il giorno del suo arrivo“.A first @LFC goal for FedericoHe kept it low from distance, and it found the back of the net #EmiratesFACup pic.twitter.com/3KeA9h8FAx— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 11, 2025non è l’unico che aha avuto bisogno di un lungo periodo di ambientamentoNessuno prima di lui, “con un simile curriculum è stato dimenticato così in fretta dopo aver firmato”.