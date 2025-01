Ilnapolista.it - Billing è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli, arriva in prestito dal Bournemouth

Philipundel.Il centrocampista danese classe 1996dalincon diritto di riscatto fissato a 10 milioni.E’to anche l’annuncio del club di Aurelio De Laurentiis, che cercava il sostituto di Michael Folorunsho, approdato alla Fiorentina.“La SSCcomunica di aver acquisito dall’Athletic Football Cluble prestazioni sportive di Philip Anyanwucon la formula delcon diritto di riscatto“.The pic of Philip #’s signing with #. Deal completed by the intermediary Giacomo Crnjar. #transfers pic.twitter.com/WpR46e05Tk— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 12, 2025E infine anche il tweet presidenziale:Benvenuto Philip!— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) January 11, 2025 Il Telegraph elogia: alporta calma in campo, dà fiducia ai compagniAd aprile 2023, fu l’uomo partita di una vittoria della sua squadra contro il Leicester.