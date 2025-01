Ilrestodelcarlino.it - "Bevo il ginseng perché è piu dolce"

Paolo Simeone non è un amante del caffè espresso. "Preferisco bere il caffèperchè è piùe goloso. La bevanda di presenta simile nell’aspetto al caffelatte, avendo come incfedienti la crema di latte, lo zucchero, il caffè istantaneo e l’estratto secco di. Nedue al giorno e ha lo stesso effetto della tazzina di caffe: mi tiene sveglio e concentrato. Una tazzina di caffèal bar costa un euro e 60, e ritengo che sia un prezzo giusto. Mi piace fare la pausa dal lavoro a metà mattina e concedermi una tazzina dial bar vicino all’ufficio. È un’occasione per svagarsi con una bevanda calda per poi tornare al lavoro più operativi di prima".